Atac | buste gara per bus ibridi sono state aperte | prima Mercedes

Roma – "Il 10 febbraio si e' tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste con le offerte economiche della gara bandita da Atac per l'acquisto di 100 bus ibridi in autofinanziamento, all'esito della quale e' risultata prima in graduatoria la proposta pervenuta da Mercedes. Nelle prossime settimane Atac procedera' con le verifiche di rito e, all'esito positivo delle stesse, con l'aggiudicazione della gara. Le prime consegne dei bus sono previste a partire dal gennaio 2021. Per i nuovi autobus ibridi e' prevista la manutenzione full-service per 10 anni." "Tutte le vetture saranno dotate di cabina protetta, pedana manuale per i portatori di disabilita' e impianto di climatizzazione. L'azienda esprime soddisfazione per l'elevato livello di partecipazione alla procedura.

