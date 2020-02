The Wonderful 101 su Wii U? Una grande delusione per Platinum Games (Di lunedì 10 febbraio 2020) The Wonderful 101 non ebbe molta fortuna quando fu lanciato per la prima volta. Il gioco era abbastanza difficile e Wii U non riusciva ad attrarre i fan. Il fallimento del gioco al dettaglio ha sicuramente turbato i fan di Platinum e del gioco stesso, e in un'intervista con NintendoEverything, Hideki Kamiya afferma che la mancanza di successo li ha colpiti duramente."Voglio dire, è stato davvero deludente per noi, sai? Abbiamo lavorato così duramente per realizzare questo gioco di alta qualità e speravamo che molti giocatori lo avrebbero giocato, ma non ha funzionato. Quindi nelle nostre trattative, la gentilezza di Nintendo ha reso possibili sia i porting che questa campagna".Leggi altro... eurogamer

