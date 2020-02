Speed skating, Davide Ghiotto fa sognare nei 5000 metri a Calgary, Francesca Lollobrigida in crescita nelle prove ‘classiche’ (Di lunedì 10 febbraio 2020) Prove generali di Mondiali su singole distanze in quel di Calgary (Canada). La due-giorni di Coppa del Mondo di Speed skating andata in scena sull’Olympic Oval ha il sapore del “test” in vista della rassegna iridata di Salt Lake City, in programma dal 13 al 16 febbraio. Il veloce ghiaccio canadese è stato teatro di prestazioni considerevoli e in casa Italia, in un appuntamento senza le mass start, le indicazioni sono state lusinghiere relativamente alla prova dei 5000 metri maschili. Davide Ghiotto, infatti, ha sfiorato il podio, siglando il suo primato personale di 6’10″916 (il precedente limite era di 6’14″680), ad appena 34 centesimi dal terzo posto del padrone di casa Graeme Fish. Una prova di grande rilievo quella del veneto che promette bene in prospettiva. Positiva anche la prova di Andrea Giovannini, settimo con il tempo di ... oasport

