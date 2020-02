Smog Torino: già superato il limite annuale dei giorni di sforamento (Di lunedì 10 febbraio 2020) In solo 40 giorni a Torino è già allerta Smog: è stato infatti raggiunto il tetto massimo consentito per legge dei giorni, 35, di superamento delle polveri sottili. La stazione ‘fuorilegge‘ è quella di piazza Rebaudengo, dove dal 1 gennaio gli unici giorni in cui la concentrazione di Pm10 è rimasta al di sotto dei 50 microgrammi al metro cubo sono stati 18-19 e 20 gennaio e 4 e 5 febbraio. Negli altri capoluoghi di provincia – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) le situazioni maggiormente critiche sono attualmente quelle delle stazioni di Alessandria-Volta e Asti- D’Acquisto, entrambe con 25 giorni di superamento del tetto dei 50 microgrammi.L'articolo Smog Torino: già superato il limite annuale dei giorni di sforamento Meteo Web. meteoweb.eu

