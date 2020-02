Previsioni Meteo, la tendenza a 15 giorni: si alternano correnti atlantiche e fasi calde primaverili. Più freddo dal 20? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Previsioni Meteo –Per i prossimi due o tre giorni, le regioni italiane più esposte a una minima instabilità sarebbero quelle Alpine, soprattutto più settentrionali e dei versanti esteri, qui anche con calo termico più sensibile e qualche debole nevicate fino a quote medio basse. Sul resto del territorio, non sono attesi particolari fenomeni degni di nota, se non un po’ di nubi irregolari o basse sulle aree tirreniche e appenniniche, e magari qualche addensamento in più sulla Calabria tirrenica settentrionale, qui con occasioni per qualche debole pioggia o piovasco. Possibile nel giorno di San Valentino, venerdì 14, magari con qualche anticipo a giovedì sera sulle Alpi, una temporanea fase di maggiore instabilità, per il transito di un nucleo instabile nordatlantico il quale spalmerebbe un po’ di nubi e piogge da Nord a Sud. A seguire, nuove condizioni di alta ... meteoweb.eu

