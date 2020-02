Presentazione Ferrari 2020: orario, tv, streaming, programma, come seguirla in tempo reale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domani, martedì 11 febbraio, a partire dalle ore 18.30, vedremo finalmente la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. La location dell’evento non sarà la casa madre di Maranello, i vertici della casa emiliana hanno infatti scelto il Teatro Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, in cui verranno tolti i veli alla monoposto che dovrà sfidare Mercedes e Red Bull per il titolo iridato. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova nata dovrebbe essere profondamente rinnovata rispetto alla deludente SF90 della passata stagione. Gli ingegneri della Rossa avrebbero infatti provato a cambiare il DNA della vettura, sacrificando in parte l’efficienza aerodinamica sul dritto per incrementare il carico aerodinamico verticale. Vedremo se Sebastian Vettel e Charles Leclerc saranno davvero in grado di mettere in discussione il temibile binomio Lewis ... oasport

SkySportF1 : ? Countdown per la presentazione ufficiale ?? Della #Ferrari 2020 #SkyMotori #F1 #Formula1 - OA_Sport : Presentazione Ferrari 2020: orario, tv, streaming, programma, come seguirla in tempo reale - RE2000FALCO : Evento unico nel suo genere da non perdere! #Ferrari #F12020 #ReggioEmilia ricordiamo che le #Reggiane hanno avuto… -