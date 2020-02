Municipio X festeggia signor Giuseppe Valenti: auguri per suoi 100 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – “Un giorno speciale per una persona speciale”. Giuseppe Valenti ha compiuto ieri 100 anni attorniato dalla sua splendida famiglia che lo adora (3 figli, 14 nipoti e 7 pronipoti). Originario del Belice è giunto nel nostro territorio negli anni ’60 lavorando alacremente per donare un futuro sereno alla propria famiglia. Tanto lavoro dunque, la partecipazione alla seconda guerra mondiale; tanti ricordi e ieri, per festeggiare i suoi 100 anni, la visita della Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e della consigliera Maria Cristina Masi. La Presidente ha consegnato al festeggiato una targa celebrativa a nome dell’Amministrazione. Tutti insieme per augurare al signor Giuseppe: “Buon compleanno!”. L'articolo Municipio X festeggia signor Giuseppe Valenti: auguri per suoi 100 anni proviene da RomaDailyNews. romadailynews

