Molestie sessuali | quello che è accaduto a Valentina succede a molte donne Quando saremo

Sono appena passate le 22 a Genova, e Valentina si avvicina alla fermata dell' autobus in via Dante, e viene superata da un camioncino bianco con due uomini agganciati dietro. È uno degli automezzi della nettezza urbana. Non c'è nessuno per la strada e a un certo punto si sente dire "troia"! Per un attimo resta incerta poi si gira verso i due uomini, hanno un' età tra i 45/55 anni, li avvicina arrabbiata e chiede "che avete detto?" ma i due non si scusano, non smettono di ridacchiare, ignorano il suo disagio e continuano: "Ma come non ti ricordi di ieri sera?" alludendo all'aver fatto sesso con lei. Valentina è sempre più irritata e nello stesso tempo comincia a non sentirsi sicura e decide di lasciar perdere l'autobus, telefona al padre e si incammina a piedi. Nessuna scusa le viene rivolta dai quei due uomini che forse ...

