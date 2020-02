Martina Rossi, riparte il processo d’appello ma è corsa contro la prescrizione. Il padre: “Con una condanna bisogna fermare i termini” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un reato si è già prescritto, l’altro si prescriverà nell’agosto del 2021. A Firenze è corsa contro il tempo per evitare l’estinsione del processo sulla morte di Martina Rossi. La studentessa di Genova è precipitata da una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, mentre – secondo l’accusa – stava fuggendo a un tentativo di stupro. Il procedimento vede imputati Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, due giovani di Castiglion Fibocchi, condannati il 14 dicembre 2018 in primo grado a 6 anni con le accuse di di morte in conseguenza di altro reato e tentata violenza sessuale. Il rischio prescrizione – Il processo di secondo grado è entrato nel vivo oggi davanti alla corte d’Appello di Firenze, ma va avanti per il solo reato di tentata violenza sessuale di gruppo: nel novembre del 2019 i giudici hanno dichiarto estinta per prescrizione ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Martina Rossi, riparte il processo d’appello ma è corsa contro la prescrizione. Il padre… - firenze24 : Firenze, il padre di Martina Rossi: 'Un'ingiustizia che metà processo sia prescritto...' La ragazza morì cadendo d… - rep_firenze : Firenze, il padre di Martina Rossi: 'Un'ingiustizia che metà processo sia prescritto...' -