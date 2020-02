Il Napoli di Gattuso è ancora troppo fragile, nel fisico e nella testa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una vittoria tattica Dal punto di vista tattico, il Lecce ha meritato di vincere contro il Napoli. È un discorso di rapporti di forza: se una squadra come quella di Liverani riesce a individuare e sfruttare a proprio vantaggio le difficoltà di un avversario molto, molto più qualitativo, al punto da tirare nello specchio della porta (di Ospina) per 10 volte in 90 minuti, quella squadra più forte ha meritato di perdere. Anche se quella squadra più forte ha tentato la conclusione per 25 volte, di cui solo 7 nello specchio della porta. Anzi, proprio quest’ultimo dato rappresenta l’aggravante maggiore: il Napoli ha sì costruito gioco, ma ha fatto fatica a creare occasioni pulite. Nel frattempo, è stato approssimativo in fase passiva, per merito delle scelte di Liverani. Al tecnico del Lecce è bastato muovere un paio di pedine in un certo modo per mettere in difficoltà la squadra ... ilnapolista

