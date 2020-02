Coronavirus, scomparso il blogger che denunciava gli orrori negli ospedali di Wuhan (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chen Qiushi, l’attivista scomparso a Wuhan Chen Qiushi è un attivista per i diritti umani e blogger cinese che ha diffuso decine di video sui social per denunciare le difficili condizioni in cui verte la popolazione a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia di Coronavirus in isolamento dal 23 gennaio scorso. Qiushi è arrivato nella provincia dell’Hubei il giorno successivo all’inizio della quarantena, ma i suoi parenti non hanno più notizia di lui a partire dal 6 febbraio scorso. “Sono la madre di Chen Qiushi. Prego i suoi amici e i suoi contatti social di aiutarmi a trovarlo e a capire cosa gli è successo”, ha dichiarato la mamma dell’attivista in un video condiviso sulla pagina Twitter del figlio, in cui spiega di essere convinta che il giovane sia stato messo in quarantena con la forza. La scomparsa del blogger avviene nel periodo in cui il governo ... tpi

