Coronavirus, sale a 910 il numero dei morti. 130 contagi sulla nave in Giappone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le morti legate al nuovo Coronavirus continuano a salire e in queste ultime ore c'è stato un picco di ben 97 decessi che ha portato il totale a 910 vittime dall'inizio dell'epidemia, tutte in territorio cinese ad eccezione della vittima registrata nelle Filippine la settimana scorsa.Il numero di nuovi contagi giornalieri, invece, sembra essersi ormai stabilizzato e da giorni non si registrano picchi anomali. Nelle ultime ore è salito il numero delle persone risultate positive al Coronavirus a bordo della nave in quarantena in Giappone, quella su cui si trovano anche 35 cittadini italiani tra passeggeri e membri dell'equipaggio.Delle 3.700 persone in quarantena sulla nave sono ormai 130 le persone infette, 60 confermate nelle ultime ore. I passeggeri infetti sono stati prontamente fatti scendere dalla nave e trasferiti nei vicini ospedali per le cure del caso, mentre tutti gli altri ... blogo

