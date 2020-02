Conte ammette: «Scudetto? Dipenderà dalla Juve ma si può sognare» – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Conferenza stampa Conte: le parole del tecnico dell’Inter sulla possibilità di vincere lo Scudetto contro Juve e Lazio Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della possibilità che l’Inter vinca lo Scudetto. Ecco le parole del tecnico nerazzurro dopo il derby vinto. «No, no, me lo hanno chiesto… Sicuramente è un sogno per noi, ma anche per la Lazio, per l’Atalanta e la Roma. Stiamo parlando di un campionato stradominato negli anni da una squadra (la Juve ndr). Oggi ci troviamo nel mezzo del cammin di nostra vita, c’è un po’ di bagarre quantomeno. Dipenderà tanto dai giocatori della Juve, come hanno detto anche loro. Noi ci dobbiamo far trovare pronti. Ora c’è un ciclo importante di partite, ci sono Lazio, Juve e la doppia sfida col Napoli con in palio un trofeo: dobbiamo sederci in più tavoli possibili perché ... calcionews24

