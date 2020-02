Claudia Dionigi in guerra sui social | Tradimenti dopo Uomini e Donne (Di lunedì 10 febbraio 2020) Claudia Dionigi smentisce i presunti Tradimenti da parte del suo fidanzato Lorenzo Riccardi e reagisce a tutti i messaggi suoi social in modo brusco. La ex corteggiatrice sembra non accettare più la situazione che si è creata e apre una vera e propria guerra sui social. Cosa sta succedendo? Nelle ultime ore la coppia formata … L'articolo Claudia Dionigi in guerra sui social Tradimenti dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

hfgjniall : un ringraziamento speciale a Claudia Dionigi che ha trasformato il cobra #uominedonne - mastronana : Giulia sei solo un misto di GDL, Irene Capuano, Claudia Dionigi.. già vista e rivista. #uominiedonne -