Brexit 2020: effetti su prestazioni Inps Naspi, maternità, malattia, pensioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cosa a che fare Brexit 2020 con l’Inps? Molto a quanto pare. Non scordiamoci che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea non è un argomento lontano dal quotidiano dei cittadini italiani o britannici in Italia. Tutt’altro. Noi cittadini italiani (noi, amici, figli, nipoti) viaggiamo nel Regno unito, ci trasferiamo in Inghilterra per studiare o lavorare, ci spostiamo per lavoro e continuiamo a fare riferimento al nostro Paese per tutto quello che concerne le prestazioni sociali Inps. E così i cittadini britannici fanno lo stesso con l’Italia. Perché il mondo e l’Europa sono molto più interconnessi di quanto si pensi. Proprio a tale riguardo il nostro Istituto di previdenza ha emanato una circolare che spiega come muoversi, ora che il Regno Unito non è più nell’Unione europea, in tema di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità e sulle ... leggioggi

