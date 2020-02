Atalanta, Toloi non si nasconde: «Scudetto in tre anni? Tutto è possibile» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il difensore e capitano dell’Atalanta, Rafael Toloi, ha parlato durante la trasmissione Tutto Atalanta. Le sue parole Rafael Toloi non si nasconde e durante la trasmissione Tutto Atalanta in onda su Bergamo Tv, parla di ambizione Scudetto per la Dea. Scudetto – «La squadra sta bene, l’allenatore non ti fa abbassare la concentrazione. È bravissimo sotto tutti gli aspetti. L’Atalanta può fare ancora tante belle cose. Scudetto? Sono tre anni che siamo qua, Tutto è possibile. Quando sono arrivato l’obiettivo era la salvezza, ora stiamo giocando in Champions League. L’Atalanta può diventare sempre più forte». CHAMPIONS – «Avere la Champions è una gioia in più. Questo dà una spinta in campionato. Guardiamo le partite del Valencia, è un avversario difficile. Prima di loro abbiamo la Roma. È molto bello andare a San Siro e fare la partita di Champions ... calcionews24

LAROMA24 : Atalanta, Toloi: 'Il gol alla Roma è quello a cui sono più legato. Prima della Champions pensiamo alla sfida di sab… - forzaroma : Atalanta, Toloi cauto: “Prima del Valencia pensiamo alla Roma. Servirà intelligenza”?? #ASRoma -