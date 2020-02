Alessia Marcuzzi Instagram, rotondità licenziose sbucano dal bikini: «Pure lei le fa uscire» (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Perenne vacanziera”, Alessia Marcuzzi si ricarica – condividendone le immagini su Instagram – prima di cimentarsi nei nuovi progetti che l’azienda ha pensato per lei. Abbandonato il timone della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice romana – d’accordo con Mediaset – ha in programma nuove sfide, oltre alla conduzione de Le Iene, in cui fa coppia con Nicola Savino ormai da un po’. Amante dei viaggi e del mare, Alessia – appena può – vola nelle mete più calde da cui regala le cartoline migliori, suscitando le invidie dei più. E anche questa volta, non ha mancato di far sognare gli italiani, immersi nel freddo inverno, con le sue immagini oniriche. Alessia Marcuzzi Instagram, il costume lascia libero il seno È un post in particolare ad attirare l’attenzione dei followers. Di poche ore fa, ritrae la Marcuzzi in un costume molto stuzzicante, mentre posa ... urbanpost

