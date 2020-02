AKK lascia e non sarà l’erede della Merkel (Di lunedì 10 febbraio 2020) Milano. Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) non sarà l’erede di Angela Merkel. “AKK k.o.”, ha sintetizzato la Bild, il tabloid più letto della Germania: l’attuale ministro della Difesa tedesco ha rinunciato alla successione, ha detto che vuole dimettersi da leader della Cdu e che non si candiderà come ilfoglio

