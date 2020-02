Aggressione razzista a Palermo | ministra Lamorgese | “Episodi sempre più frequenti”

Palermo : Aggressione razzista ai danni di un giovane senegalese : Palermo : aggressione razzista ai danni di un ventenne del Senegal Un ventenne originario del Senegal è stato vittima di un’ aggressione razzista a Palermo . A denunciare il fatto, avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, è stato Ignazio Penna sul suo profilo Facebook. Secondo Penna, che ha raccolto la testimonianza di due amici di suo figlio, nei pressi di via Cavour, a Palermo , nella notte tra sabato e domenica ...

Palermo - Aggressione razzista nei confronti di un ragazzo originario del Senegal : È stato prima insultato con i classici epiteti razzisti, poi è stato circondato e colpito ripetutamente al volto da circa una trentina di ragazzi. È accaduto sabato sera in via Cavour, a Palermo , dove la vittima – un giovane di origine Senegal ese – ha subito un’ aggressione di stampo razzista mentre stava tornando a casa dopo aver lavorato. Nessuno ha fermato quel che stava accadendo e il 20enne è stato soccorso solo dopo ...

Teppismo su bambino italo-cinese a Bologna - il Sindaco Merola : " Aggressione a sfondo razzista" : “Qui non c’entra il coronavirus, c’entra la civiltà”. Il Sindaco di Bologna Virgilio Merola ha denunciato pubblicamente, tramite un post su Facebook, un caso di Teppismo verso un bambino italo-cinese avvenuto nella città che amministra dal 2011. “Ho saputo di un gravissimo, intollerabile, episodio accaduto a un bambino di 11 anni italiano di origine cinese, di cui ho informato il Questore”, ha ...

Ancona - straniero denuncia Aggressione razzista : ma è tutto falso : Federico Garau Il ragazzo di origini nordafricane aveva raccontato sui social di avere ricevuto insulti razzisti da parte del buttafuori di una discoteca, che lo aveva poi picchiato ed accoltellato. Le indagini della polizia portano alla luce la verità: 22enne denunciato È stato denunciato per avere raccontato il falso il 22enne di origini magrebine, residente ad Osimo (Ancona), che lo scorso novembre aveva dichiarato di essere stato ...