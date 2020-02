‘Mandatemi a processo, anzi no’. Salvini cambia idea (e strategia) sulla Gregoretti (Di domenica 9 febbraio 2020) Matteo Salvini cambia strategia per il caso della Gregoretti. I senatori leghisti non dovrebbero votare per l’autorizzazione a procedere. Matteo Salvini vuole andare a processo per la Gregoretti ma potrebbe chiedere ai senatori della Lega di non votare l’autorizzazione a procedere. Un netto cambio di rotta per il leader leghista, che in occasione del voto in Giunta aveva chiesto ai suoi di votare a favore del processo. Ma questo atteggiamento potrebbe avere delle ripercussioni decisamente complicate da gestire per l’ex ministro dell’Interno, che starebbe quindi valutando un cambio di strategia per evitare un clamoroso autogol. fonte foto https://twitter.com/Francescorocca Gregoretti, Salvini vuole andare a processo (ma con prudenza): cambia la strategia del leader leghista Ma andiamo con ordine. Come anticipato Matteo Salvini vuole lo scontro ... newsmondo

