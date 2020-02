Malgioglio blasta Elettra Lamborghini | “Era Sanremo non la Corrida” (Di domenica 9 febbraio 2020) La presenza di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 viene messa in forte luce negativa da Cristiano Malgioglio, che usa un paragone impietoso. La performance canora di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020 non è stata delle più memorabili. L’ereditiera della famosa casa d’auto di lusso ha concluso la propria esperienza sul palco dell’Ariston in … L'articolo Malgioglio blasta Elettra Lamborghini “Era Sanremo non la Corrida” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Malgioglio blasta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Malgioglio blasta