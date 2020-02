Luigi Songa: il presidente dell’ATC di Novara e il bozzetto di Mussolini in ufficio (Di domenica 9 febbraio 2020) Luigi Songa, presidente dell’ATC di Novara, non si offende se gli danno del fascista. L’esponente di Fratelli d’Italia ha in ufficio un bozzetto che rappresenta Mussolini. E ha esposto un tricolore in ufficio “per ricordare agli stranieri che siamo in Italia”. Luigi Songa: il presidente dell’ATC di Novara e il bozzetto di Mussolini in ufficio E così il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa è finito in una polemica che porterà il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, già alle prese con l’aumento di stipendio dei suoi assessori, a dover riferire in Aula. Racconta oggi Repubblica Torino: «Non mi offendo se mi danno del fascista, non mi urta. Il fascismo è un periodo ben definito della storia ed è finito nel 1945». Se poi qualcuno si offende per un tricolore, ha aggiunto «mi spiace per lui. Siamo un ente italiano e il ... nextquotidiano

