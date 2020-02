Gran Bretagna, allarme per la tempesta Ciara: traffico limitato e voli cancellati. Allerta anche in Belgio, a Parigi chiusa la Torre Eiffel (Di domenica 9 febbraio 2020) Monta l’allerta meteo in diverse aree del Regno Unito, a cominciare dall’Inghilterra e dal Galles e a seguire in Scozia, per gli effetti della bufera Ciara. Sono in corso piogge battenti accompagnate da venti forti fino a punte attorno ai 160 chilometri all’ora. L’Agenzia per l’ambiente ha diramato un’allerta per il rischio di gravi inondazioni per il fiume Nidd a Pateley Bridge e Bewerley, nel Nord Yorkshire. L’emergenza sta causando pesanti problemi ai trasporti, con voli e treni cancellati e ritardi. Le forti correnti sull’Atlantico e il Nord Europa hanno aiutato a battere per ben tre volte il record di velocità di voli commerciali tra New York e Londra, che hanno coperto la tratta in meno di 5 ore. Secondo i dati del sito di monitoraggio aereo Fligthradar, citato dai media francesi, un Boeing 747 della British Airways ha collegato l’aeroporto di Jfk a quello ... ilfattoquotidiano

