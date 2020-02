Vicenza, il canile chiude i cancelli: “non ci sono più cani” (Di sabato 8 febbraio 2020) Nelle ultime ore gira nel mondo social una bellissima notizia, diffusa dall’Associazione animalista ENPA di Thiene Schio, Vicenza. Il canile sanitario ha chiuso i cancelli. Cosa vuol dire precisamente questa affermazione? Un canile che chiude non è una bella cosa, giusto? La struttura ha chiuso i cancelli per mancanza di cani! Naturalmente non si è parlato di una chiusura permanente, ma di un modo di festeggiare durato un solo giorno. Il canile era vuoto perché tutti gli animali erano stati adottati. “Il canile resterà chiuso per mancanza di cani. È vuoto. Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro”. I volontari hanno pubblicato la foto dei box vuoti, con tutta la gioia che avevano nel cuore. Hanno poi spiegato che ci sono anche altri animali in cerca di casa che però sono in stallo ... bigodino

