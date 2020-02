“Sputi e morsi”: la rissa dietro le quinte tra Morgan e Bugo. Cosa c’è dietro il litigio (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo squalificati, i testimoni: “dietro le quinte sputi e morsi” Il rapporto tra Morgan e Bugo si era incrinato da giorni. La sceneggiata in diretta tv di venerdì sera – Morgan che cambia a sorpresa il testo della canzone, Bugo che lascia il palco, la conseguente squalifica per entrambi – è stata solo l’esplosione di una rabbia che covava da giorni. E dietro le quinte sarebbero volati sputi, morsi, insulti di vario genere. Una vera e propria rissa. È quanto emerge dalle ricostruzioni fornite da alcuni testimoni che si trovavano nel backstage. Secondo quanto riporta Repubblica, a margine dell’esibizione interrotta, Bugo avrebbe sputato a Morgan, che avrebbe reagito con un morso. Ci sono stati momenti di grande tensione, con i tecnici dell’organizzazione preoccupati che i microfoni non fossero aperti lasciando trapelare le ... tpi

Uomodellospazi1 : RT @Libero_official: Le testimonianze drammatiche: prima di salire sul palco, rissa violentissima tra #Morgan e #Bugo. 'Sputi, morsi, insul… - Nanajo6991 : RT @Libero_official: Le testimonianze drammatiche: prima di salire sul palco, rissa violentissima tra #Morgan e #Bugo. 'Sputi, morsi, insul… - silviacarducci5 : RT @Libero_official: Le testimonianze drammatiche: prima di salire sul palco, rissa violentissima tra #Morgan e #Bugo. 'Sputi, morsi, insul… -