Motorola Razr, quante volte si può piegare? Ecco il vero test, figuraccia per CNET (Di sabato 8 febbraio 2020) quante volte si può piegare il Motorola Razr 2020? Un test realizzato da CNET ha decretato la rottura della cerniera, e non del display, dopo 27000 aperture e chiusure, ma il test è completamente sbagliato. Una pessima figuraccia per il portale statunitense che non è nuovo a questo tipo di disinformazione.Motorola è quindi intervenuta ed ha realizzato un video simile, ma con una macchina appropriata e che, soprattutto, non sollecita la cerniera in modo errato come fatto invece da quella utilizzata dal sito USA.Ancora una volta la dimostrazione che i portali più seguiti non sempre sono in grado di fornire le giuste indicazioni, questo diventa più evidente quando si trattano argomenti poco noti come può essere uno stress test.Motorola Razr 2020, lo smartphone pieghevole che tutti vorrebberoIl vero test per Motorola RazrSe hai intenzione di acquistare il nuovo Motorola Razr di Lenovo e il ... pantareinews

Cinquetacche : il razr può 'piegarsi per anni'... questo è quanto affermato da Motorola che ha pubblicato un video in cui mostra c… - simcopter : RT @leganerd: Motorola Razr: bocciato dallo stress-test, “rischia di rompersi in meno di un anno” ? - leganerd : Motorola Razr: bocciato dallo stress-test, “rischia di rompersi in meno di un anno” ? -