Marco Simone: “Lautaro e Lukaku somigliano a me e Weah” (Di sabato 8 febbraio 2020) L'ex attaccante del Milan Marco Simone in un'intervista ha detto di rivedere la coppia formata da se stesso e da George Weah in Lautaro Martinez e Lukaku, il fortissimo tandem offensivo dell'Inter. Conte però anche nel derby non potrà schierare l'argentino, che deve scontare un turno di squalifica. fanpage

