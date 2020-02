LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: 3° un super Gross! Dalle 13.00 la seconda manche (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH Dalle 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO) 10.51 L’austriaco Pertl, in crescita esponenziale, si inserisce in nona posizione a 1″01 da Yule. 10.45 Da ora vi aggiorneremo con i piazzamenti degli italiani ancora in gara: 42 Sala, 55 Tonetti, 56 Liberatore, 61 Vaccari. 10.44 La classifica dopo i primi 30: in testa Yule con 0.24 su Noel, 0.47 su Gross e 0.48 su Pinturault. Fuori Kristoffersen, Vinatzer, Razzoli e Maurberger. 10.43 Il croato Zubcic è 23° a 2″59. Gross ha fatto davvero un numero con il pettorale n.20 ad inserirsi in terza piazza. 10.41 22° a 2″56 il belga Marchant. 10.40 Ennesima inforcata, stavolta per il croato Rodes. 10.39 Tantissime inforcate oggi, anche per il veterano francese Lizeroux. 10.38 ... oasport

