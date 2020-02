Inter-Napoli in tv, data semifinale Coppa Italia 2020: orario, programma e streaming (Di sabato 8 febbraio 2020) Mercoledì 12 febbraio, allo stadio San Siro di Milano, assisteremo alla semifinale di andata della Coppa Italia di calcio maschile 2020 tra Inter e Napoli. Il match sarà uno snodo fondamentale per le stagioni di entrambe le formazioni che, per motivi diversi, ripongono tantissime speranze sul possibile cammino in questa competizione. Il Napoli di Rino Gattuso, dopo essersi parzialmente ripreso dalla propria crisi, ha individuato proprio nella Coppa nazionale una grande occasione per salvare una stagione fino ad ora deludente in Campionato. D’altra parte, l’Inter di Antonio Conte non sarà di certo intenzionata a lasciarsi scappare l’occasione di poter alzare un trofeo che ai nerazzurri manca da troppo tempo. Con l’arrivo del danese Christian Eriksen, Conte si affiderà proprio all’ex-Tottenham per guidare il proprio centrocampo oltre che alla solita difesa ... oasport

