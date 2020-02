«Friends», più di due milioni a testa agli attori per la reunion? (Di sabato 8 febbraio 2020) Joey e Chandler ci hanno insegnato...Gioite dei traguardi sentimentali altrui…Ama i tuoi amici…Rachel e Monica ci hanno insegnato che…Con Joey abbiamo imparato che…Con Phoebe abbiamo capito che…Con Ross abbiamo imparato che…Puoi superare i momenti difficili della vita…Siate tolleranti con l’irritante partner del vostro amicoCon Monica abbiamo imparato che…Con il loro tira e molla, Ross e Rachel ci hanno insegnato che…Joey ci ha insegnato che…Phoebe ci ha insegnato…Con Ross e Monica abbiamo imparato...Rachel ci ha insegnato che…Essere un buon amico significa…Non costringere le persone che ami a subire la tua «arte»Chandler ci ha insegnato che…Rachel ci ha insegnato che…Friends ci ha insegnato che…Più di due milioni di dollari a testa, una cifra stellare per una reunion di star. È quanto potrebbero guadagnare gli attori di Friends per l’atteso speciale che HBO Max ha in preparazione ... vanityfair

FlipRuth : RT @Barbaga3Gaetano: Good morning friends. Castello Martinengo (BG)-L’ipotesi più accreditata vuole che la costruzione sia stata iniziata… - xwewillshine : in tutto questo mercoledì avevo 40 di febbre, l’ho scritto sul nostro gruppo di amici, e pensate che la conferma de… - Barbaga3Gaetano : Good morning friends. Castello Martinengo (BG)-L’ipotesi più accreditata vuole che la costruzione sia stata inizia… -