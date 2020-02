Fantacalcio voti e pagelle, Roma-Bologna: il confronto Gazzetta e Corsport (Di sabato 8 febbraio 2020) Analisi in chiave Fantacalcio dell'anticipo della 23a giornata di serie A 2019-2020, Roma-Bologna. Il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport. Due gol e un assist per il match winner Barrow (+7), in gol anche Orsolini e Mkhitaryan. Tra i malus, -2 di Denswil (autogol), espulso Cristante (-1). fanpage

sportli26181512 : #Fantacalcio Fantacalcio voti e pagelle, Roma-Bologna: il confronto Gazzetta e Corsport: Analisi in chiave fantacal… - infoitsport : Roma-Bologna 2-3: tabellino, voti, assist e pagelle per il fantacalcio -