Compra carciofi, ne taglia uno ma l’ortaggio le scoppia sotto la lama del coltello, tra le sue mani (Di sabato 8 febbraio 2020) Pensava di aver Comprato carciofi freschi la signora Giulia Sala ma non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere. La donna aveva Comprato una confezione di carciofi freschi dal supermercato vicino casa e una volta ritornata a casa ha iniziato a tagliarne uno. La reazione che si è verificata ha creato non pochi patemi alla donna. Il carciofo, sotto la lama del coltello, è esploso. La donna impaurita ha chiamato subito la Polizia che è intervenuta sul posto. La donna ha spiegato che il carciofo era più duro del solito e esplodendo ha emesso fumo e presentava delle bruciature sulle foglie. I carciofi da quel supermercato sono stati subito ritirati. Le forze dell’ordine non hanno riscontrato all’interno del carciofo tracce di ordigni esplosivi. Potrebbe darsi che l’esplosione sia stata provocata da una reazione chimica determinata dai fertilizzanti ... baritalianews

