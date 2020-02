Bimba di 5 anni morta negli Usa: aveva bevuto acqua con metanfetamina (Di domenica 9 febbraio 2020) Tragedia negli Usa, dove una Bimba di 5 anni è morta per un attacco di cuore dopo aver ingerito della metanfetamina contenuta in una bottiglietta d’acqua. La droga apparteneva alla madre della bambina, che poco prima l’aveva assunta attraverso un tradizionale bong e poi appoggiata su un tavolino all’interno della loro abitazione a Rifle, in Colorado. La madre della piccola è stata in seguito arrestata dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti su minore e possesso di sostanze stupefacenti. Bimba morta intossicata da metanfetamina Stando a quanto riportato dalla stampa statunitense, la piccola Sophie Larson avrebbe afferrato la bottiglietta contaminata e ne avrebbe bevuto il contenuto dopo averla vista incustodita supra a un tavolino. Subito dopo aver ingerito la metanfetamina, la bambina ha iniziato a stare visibilmente male, chiamando la mamma e affermando di ... notizie

