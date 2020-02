Zingaretti propone una presidente donna per il Pd e una segreteria unitaria (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Serve una nuova segreteria unitaria e un nuovo gruppo dirigente unito e insieme”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti alla direzione del partito. “Alla prossima assemblea proporrò il nuovo presidente che sarà una donna”, ha aggiunto. “Non dobbiamo avere paura di un congresso politico straordinario, un appuntamento non sui nomi ma su idee e visioni: chiamiamo l’Italia a discutere sul futuro”. Lo dice Nicola Zingaretti alla direzione Pd. Un congresso “aperto, una grande costituente delle persone” e potremo far partire il percorso congressuale “dalla prossima assemblea nazionale”.Il congresso “partirà dalla prossima assemblea nazionale con un voto e un regolamento. E si svilupperà in tutto il Paese con 10mila assemblee, almeno una in ogni comune, segnalando ... huffingtonpost

