Sanremo Nuove Proposte 2020 | Leo Gassmann vincitore

Leo Gassmann con il brano Vai Bene Così è il vincitore delle Nuove Proposte. Il testo della canzone, il suo viso pulito e la sua voce, sono stati gli ingredienti vincenti che l'hanno portato a trionfare in questa edizione. La percentuale con cui ha trionfato è del 52,5%. La votazione è avvenuta con un sistema misto composto dalla giuria demoscopica (33%), dalla giuria della Sala Stampa (33%) e dal televoto (34%). La gara, per conquistarsi il primo posto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020, è iniziata già qualche mese fa e per Leo non poteva finire meglio di così. Nella finalissima delle Nuove Proposte a gareggiare con Leo Gassmann, c'era Tecla con il suo brano 8 Marzo che, dopo aver vinto nella semifinale contro Marco Sentieri, si è classificata al secondo posto. La giovane cantante ha vinto il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

