Sanremo, Georgina devolverà tutto il suo compenso ai bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giorgina Rodriguez devolve il compenso di Sanremo in beneficienza La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, Georgina Rodriguez, ha deciso di devolvere tutto il suo compenso, pari a 140mila euro, all’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. A farlo sapere è il suo entourage, che avrebbe contattato lo staff dell’ospedale per comunicare l’intenzione della modella argentina, fidanzata di Cristiano Ronaldo, di donare all’istituto per bambini il cachet della sua partecipazione al Festival. Dall’Ospedale non arriva ancora nessuna conferma, ma la somma che ha incassato Georgina per la sua co-conduzione di Sanremo sarebbe preziosa per i reparti dedicati all’infanzia dell’Ospedale torinese. Anche a Natale del 2018 la fidanzata del calciatore dell’Inter si è distinta per la sua solidarietà, acquistando a Torino tutti gli addobbi ... tpi

romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Non ho visto Sanremo, mi dicono che Georgina sia stata bravissima'. - StampaTorino : Festival di Sanremo, Georgina darà tutto il suo compenso (140 mila euro) per i bimbi del Regina Margherita… - stanzaselvaggia : La pagella della serata: promosso Mika a pieni voti, Georgina l’ennesima donna da siparietti didascalici, male Leva… -