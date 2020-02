Sanremo 2020, il commovente omaggio a Vincenzo Mollica (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, il commovente tributo a Vincenzo Mollica La settantesima edizione del Festival di Sanremo sarà anche l’ultima di Vincenzo Mollica come inviato del Tg1. Lo storico giornalista, infatti, ha ricevuto un permesso speciale dalla Rai prima di pensionarsi a fine febbraio, avendo compiuto 67 anni. Nonostante la malattia, il cronista sta prendendo parte a Sanremo 2020, collegandosi dal celebre balconcino dell’Ariston con il Tg1 a pochi minuti dall’inizio della serata. Nel corso della puntata di stasera, 7 febbraio 2020, il conduttore e direttore artistico Amadeus, insieme a Fiorello, hanno deciso di omaggiare Vincenzo Mollica, presente in sala. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Alcuni grandi personaggi dello spettacolo, da Vasco Rossi a Stefania Sandrelli e Roberto Benigni hanno celebrato il giornalista ricordando in un video la sua carriera e ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -