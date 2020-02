Precipita una seggiovia in Svizzera: 4 feriti, 2 in pericolo di vita (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tragedia nella località sciistica di Stoos, in Svizzera, dove una seggiovia è Precipitata mettendo in serio pericolo la vita delle persone a bordo. Quattro i turisti rimasti feriti. Due di loro (una donna di 33 anni e un uomo di 40) sono in gravi condizioni; coinvolti anche due uomini di 33 e 38 anni. I quattro feriti stavano partecipando a una gita organizzata dalla Lindt. notizie

