Pirlo annuncia: «Farò l’allenatore, grazie a Conte ho pensato di diventarlo» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha annunciato il suo futuro Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha annunciato anche quale sarà il suo futuro. L’ex centrocampista intraprenderà la carriera da allenatore. ALLENATORE – «Ho già parlato con qualcuno, da luglio inizio. Ho grandissima voglia di iniziare un percorso nuovo e totalmente diverso. Credo di poter diventare un buon insegnante di calcio, di poter trasmettere le mie idee. Ho la mia personalità, mi sono sempre fatto sentire e capire. Giocare bene aiuta ad arrivare al risultato. E se non vinco, mi inc…». Conte – «E’ per lui che ho iniziato a pensare di fare l’allenatore. E’ il più bravo che ho avuto, ogni giorno ci faceva vedere 40-50 minuti di video. Mi dicevo che potevo e volevo farlo anche io. Mettersi a studiare è stato altrettanto ... calcionews24

GoalItalia : Andra Pirlo inizierà in estate la sua carriera da allenatore ?? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Andra Pirlo inizierà in estate la sua carriera da allenatore ?? - LuisaMercier : RT @GoalItalia: Andra Pirlo inizierà in estate la sua carriera da allenatore ?? -