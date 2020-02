Meghan Markle incinta, sua madre lancia l’indizio più chiaro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non sembrano placarsi le voci sulla presunta gravidanza di Meghan Markle. Secondo le rivelazioni di una sua cara amica, la Duchessa aspetterebbe il secondo figlio e sua mamma Doria sarebbe pronta a trasferirsi in Canada. Meghan Markle incinta? La madre è pronta a trasferirsi in Canada Non è bastato il trasferimento in Canada e la rinuncia ai titoli reali: Meghan Markle è finita di nuovo al centro delle cronache rosa per una presunta gravidanza. A scatenare le voci è stata la migliore amiche della Duchessa, Misha Nonoo, famosa stilista. Le due si conoscono dai tempi di Suits e il loro legame non si è mai dissolto, neanche con l’ingresso di lady Markle nella Royal Family. La stilista avrebbe fatto una gaffe che ha scatenato la curiosità di tutti: la donna, incinta del primo figlio dal marito Mikey Heiss, ha dichiarato che la gravidanza ora la avvicina ancora di più alla sua amica Meghan ... velvetgossip

