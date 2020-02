LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: piove a Sepang! Quartararo sempre in vetta su Morbidelli, Rossi 9° (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.45 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 = Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1m 58.945s 22/37 2 ^2 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.051s 43/46 3 ˅1 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.250s 24/39 4 ^9 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.289s 28/33 5 ˅2 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.383s 26/29 6 ^4 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.422s 33/34 7 ˅2 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.482s 4/31 8 ˅2 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.591s 24/35 9 ˅2 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.624s 17/33 10 ˅2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.660s 34/35 11 ˅2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.731s 7/34 12 ˅1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.826s 13/23 13 ˅1 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.973s 25/38 14 ^1 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) ... oasport

