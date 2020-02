I terremoti e l’influenza del Sole e della Luna: esistono giorni preferiti in cui accadono le scosse più forti? (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Il problema dei tempi-origine preferiti dall’attività sismica rimane ampiamente irrisolto da un punto di vista statistico, nonostante esista e continui a crescere una vasta letteratura sulla potenziale influenza delle forze di marea nell’innesco dei terremoti”, sostengono in uno studio appena pubblicato sulla rivista Seismological Research Letters il Prof. Vladimir Kossobokov, scienziato di fama internazionale dell’Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics dell’Accademia delle Scienze russa, membro dell’European Advisory Evaluation Committee for Earthquake Prediction del Consiglio di Europa, e il Prof. Giuliano Panza, membro dell’Accademia Nazionale Lincei, dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, dell’Accademia Europea e della Russian Academy of Sciences di Mosca, professore onorario della Beijing University of Civil Engineering and ... meteoweb.eu

