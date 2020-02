GF Vip, tutti contro Serena Enardu. “Il figlio di Pago non lo fa più per colpa sua”. E scoppia il caso in famiglia (Di venerdì 7 febbraio 2020) La partecipazione di Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4 ha fatto discutere non poco e continua a farlo. Nonostante gli sforzi della bella sarda, sembra che il pubblico sia ancora molto diffidente nei suoi riguardi: punta solo ed esclusivamente alla propria visibilità? Di recente e a proposito del riavvicinamento tra la sarda e Pago, la rivista ‘Spy’ ha raccolto gli sfoghi di alcuni familiari di Pago. I familiari di Pacifico si rivelano non poco preoccupati, perché Serena Enardu potrebbe nuovamente portare confusione e malessere. Scopriamo come sono andate le cose. Ormai la notizia è ufficiale e forse ci sarà ben poco da fare a riguardo: Serena Enardu è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4. La sarda è riuscita nel suo intento e adesso può proseguire l’esperienza accanto a Pago. La decisione sulla partecipazione di Serena al reality è stata ... caffeinamagazine

