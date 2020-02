Fico spegne deMa: “Le suppletive non sono un test per le alleanze in Regione” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Marina Cappitti Napoli – Non risponde e glissa la domanda sul possibile sostegno del M5s (dopo la bocciatura degli attivisti grillini all’accordo col Pd alle regionali) ad una candidatura di Luigi de Magistris alla Regione Campania. Roberto Fico arriva a Napoli con la gamba ancora ingessata dopo l’incidente, mentre era in vacanza. Messo male lui e messo ancora peggio il Movimento Cinque Stelle spaccato e in caduta libera. Piu’ volte ‘interrogato’ su deMa Fico non risponde ma ci tiene a far sapere che per possibili alleanze alle regionali le suppletive non saranno cruciali. Al contrario del sindaco che spera di intestarsi la vittoria di Sandro Ruotolo – candidato al Senato di deMa e del Pd – per uscirne piu’ forte in vista delle elezioni in Regione e costruire una coalizione allargata alle ... anteprima24

