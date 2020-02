Dominanti Xiaomi e Samsung Galaxy con Megasconti MediaWorld a febbraio 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Stiamo vivendo giorni particolarmente interessanti per gli utenti propensi all'acquisto di smartphone Xiaomi e Samsung Galaxy tramite i cosiddetti Megasconti MediaWorld, considerando il fatto che alcune proposte potrebbero fare realmente la differenza qui in Italia. Dopo aver analizzato alcune promozioni "isolate", come quella relativa al Samsung Galaxy Note 10, la nota catena torna a far parlare di sé con una campagna davvero ricca di spunti da evidenziare questo venerdì. Le promozioni di MediaWorld per i Samsung Galaxy il 7 febbraio Cerchiamo di andare con ordine, scindendo il discorso inerente le promozioni MediaWorld per brand. Ad esempio, c'è una folta rappresentanza di Samsung Galaxy. Basti pensare alla disponibilità di prodotti come i vari Samsung Galaxy S10 512 GB, acquistabile a 766,35 euro fino al prossimo 12 febbraio, senza dimenticare il Samsung Galaxy A50 brand ... optimaitalia

OptiMagazine : Dominanti Xiaomi e Samsung Galaxy con Megasconti MediaWorld a febbraio 2020 -