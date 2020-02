Data presentazione Ferrari F1 2020: orario, programma, tv. Come seguirla in streaming (Di venerdì 7 febbraio 2020) Martedì 11 febbraio, ore 18.30, al Teatro Valli di Reggio Emilia: sono questi Data, orario e luogo della presentazione della Ferrari. Una scelta non casuale, perché proprio in questo luogo (nel 1797) è nato il tricolore, successivamente adottato Come bandiera rappresentativa dell’Italia nel 1861. In un contesto dai connotati storici che la nuova Rossa vedrà la luce. L’obiettivo è sempre il solito: vincere quel titolo iridato, sempre più impolverato e Datato 2007 (vittoria del finlandese Kimi Raikkonen). Di acqua ne è passata sotto i ponti e l’egemonia Mercedes nell’era dei motori ibridi ha posto in una posizione quasi imbarazzante la scuderia di Maranello e il resto del Circus. La Ferrari ha la necessità di darsi una scossa e trovare nel progetto “671” qualcosa di diverso rispetto a quello che la SF90 ha saputo offrire al tedesco Sebastian Vettel e al ... oasport

