Treno a alta velocità deraglia a Casalpusterlengo: morti i macchinisti, ci sono feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grave incidente ferroviaria nei pressi di Casalpusterlengo (Lodi), dove un Treno a alta velocità è deragliato e si è ribaltato. LODI – Incidente sulla linea alta velocità all’altezza di Casalpusterlengo (in provincia di Lodi): un Treno è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. morti entrambi i macchinisti. Diversi i feriti. traffico ferroviario in tilt. Incidente ferroviario a Casalpusterlengo A deragliare è stato il Frecciarossa 9595 partito da Milano e diretto a Salerno. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Treno Milano-Salerno Sul Treno a alta velocità Milano-Salerno c’erano 28 passeggeri, oltre al personale Trenitalia. Il convoglio era partito dal ... newsmondo

emergenzavvf : #Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disper… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - emergenzavvf : #Lodi, incidente ferroviario, all’altezza di Casalpusterlengo, coinvolto un treno dell’alta velocità. Squadre… -