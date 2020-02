Rajani Damodar Shetty, la donna che si è calato in un pozzo per salvare un povero cane (Di giovedì 6 febbraio 2020) La protagonista di questa storia è una donna di circa 40 anni, che è stata lodata per il suo coraggio dopo aver salvato un cane randagio caduto in un vecchio pozzo profondo 30 piedi, a Mangaluru. Rajani Damodar Shetty è una casalinga che viene da Mumbai e che vive a Doddahitlu in Mangaluru da 24 anni. Negli ultimi anni, ha scoperto il suo grande amore per gli animali. Ha accolto nella sua casa oltre 14 cani randagi e ogni giorno, nutre oltre 150 animali senza una casa. Quello che è riuscita a fare lo scorso 30 gennaio, è stato così sorprendente che si è diffuso in ogni parte del mondo. Un gruppo di soccorritori ha cercato inutilmente di salvare un cane caduto nel pozzo. Quando la quarantenne è venuta a conoscenza di ciò che stava succedendo, si è recata sul posto e alla vista di quel povero cagnolino, non è riuscita a stare ferma. Si è legata a una corda intorno alla vita e si è ... bigodino

Rajani Damodar Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rajani Damodar