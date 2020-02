Prezzi benzina, diesel e gpl: torna la calma sulla rete carburanti (Di giovedì 6 febbraio 2020) torna la calma sulla rete carburanti italiana: oggi non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati. Sul territorio nuovi passi indietro per effetto dei recenti interventi delle compagnie. Secondo l’elaborazione di “Quotidiano Energia” dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,569 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,567 a 1,585 euro/litro (no logo 1,556). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,460 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,458 a 1,477 euro/litro (no logo 1,446). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,711 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,673 a 1,782 euro/litro (no logo 1,607), mentre per il diesel la media è di 1,604 euro/litro, con i punti vendita delle ... meteoweb.eu

