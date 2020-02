Prescrizione, via al vertice: Conte prova a mediare. Muro di Italia viva: “Rinviare la riforma”. Grasso: “Cercano visibilità” (Di giovedì 6 febbraio 2020) È cominciato con due ore di ritardo l’ultimo vertice sulla giustizia. Subito dopo il Consiglio dei ministri, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha radunato la forze di maggioranza per provare a sciogliere il nodo che si è creato sulla Prescrizione. Presenti al summit oltre al premier e al guardasigilli Alfonso Bonafede, il sottosegretario alla Giustizia del M5s, Vittorio Ferraresi. Per il Pd il capo delegazione al governo, Dario Franceschini, il responsabile Giustizia, Walter Verini, i deputati Michele Bordo e Alfredo Bazoli, il sottosegretario Andrea Giorgis. Per Italia viva ci sono il capogruppo alla Camera, Maria Elena Boschi, i parlamentari Lucia Annibali e Giuseppe Cucca, e poi il senatore di Leu Pietro Grasso. Il premier proverà a mediare, con il Movimento 5 stelle, Pd e Leu che sarebbero disposti a trovare un’intesa. Il problema è che Italia viva resta sulle ... ilfattoquotidiano

